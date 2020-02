Ippica. Giovedì sette corse all’ippodromo di San Rossore

PISA – Giornata infrasettimanale articolata su sette corse con inizio alle 14.30 giovedì 20 febbraio all’ippodromo di San Rossore a Pisa.

Il premio Celestino Ansoldi è un handicap per i 4 anni e oltre sui 2.200 metri con sei cavalli al via. La partita tra Zollikon e Blu Kraken è aperta ma l’ago della bilancia questa volta potrebbe essere Sir Vales che dopo un rientro vincente in una reclamare di Varese, ha fallito in HP a Napoli.

Nel premio Aldo Ansoldi, handicap per i 3 anni sui 2.000 metri, Illogical Dream sembre in grado di poter ribaltare un recente confronto con il compagno d’allenamento Lost Soul, reduce da due vittorie consecutive. Next to You ha vinto la scorsa settimana a Roma la sua prima corsa in carriera e ci riprova subito pur salendo di categoria.

Anche oggi una prova riservata al cavallo Anglo Arabo, il premio Assed, un handicap per i 4 anni e oltre sui 1.800 metri. Campo affollato (anche in questa corsa due cavalli sorteggiati per rientrare nel numero massimo dei partenti consentito attualmente dalla pista). Adone da Clodia ha un peso molto impegnativo ma anche classe per portarlo in corsa.

Il compagno d’allenamento Bontour sembra avere i numeri migliori ma incontra gli anziani. Zeta Penny ha vinto a San Rossore il 9 febbraio battendo molti dei rivali odierni ma oggi, però, deve rendere agli stessi molti chili e questo riapre la partita per Uron e Alba Solare. Non partono certo battuti Zodiaca e Spartaco da Clodia, sorpresa Robolt che non corre da agosto.