Ippica. Il premio Master Pisa a San Rossore giovedì 23 gennaio

PISA – La settima giornata del 2020 inizia giovedì 23 gennaio alle 14.35 con sei corse in programma all:Ippodromo di San Rossore a Pisa.

Il premio Aernen è un handicap per i 3 anni sui 1.200 metri. Bridge Dino dopo aver rotto il ghiaccio con il traguardo in maiden, potrebbe subito replicare. Corsa comunque non semplice, vista la presenza di Play The Break e Saielah. Sorpresa Maxi Force.

Femmine di 4 anni e oltre protagoniste nel premio Huara, handicap sui 1.800 metri. Qool può mettersi in evidenza in questo contesto. Legend Rock dopo due piazze d’onore aspira al successo pieno mentre Acqua e Sale cercherà di inserirsi. Sorpresa l’ospite sarda House Call.

Il premio Nocera Umbra è un handicap per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri. La partita è aperta tra Giacas e Mernicco, ma il vincitore potrebbe essere uno dei due. Thousand Grands rientra ma se in stato di forma già buono potrebbe mettere tutti d’accordo.

Il premio Master Plea in chiusura di giornata è stato scelto come TRIS NAZIONALE.