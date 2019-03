Ippica. A San Rossore il premio Corpo Guardie di Città

PISA – Sono sei le corse in programma giovedì 21 marzo all’ippodromo di San Rossore a Pisa, ma la cosa più importante della giornata è la presenza di due sponsor: il CORPO GUARDIE DI CITTA’, che è quello principale dell’ippodromo e oggi si consolida un rapporto pluriennale con questa istituzione cittadina. L’altro, SAN ROSSORE DENTAL UNIT, è una clinica odontoiatrica inaugurata poche ore prima e nel pomeriggio sarà all’ippodromo per promuovere la sua presenza sul territorio.

Iniziamo dal premio dedicato al Corpo Guardie di Città, un handicap per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri. Catching Fire sembra matura per un’affermazione ma Staisenzapenzieri (sfortunato all’ultima) e Mernicco possono dare battaglia.

Il premio San Rossore Dental Unit è un handicap per i 4 anni e oltre sui 2.200 metri. E’ in gran forma Elusive Janice che, se non risentirà del peso impegnativo, può lottare ancora per la vittoria. Sotintes è la prima alternativa ma anche Pretzhof può dire la sua.