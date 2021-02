Ippica. Ultimo appuntamento del mese domenica all’Ippodromo di San Rossore

PISA – Il mese di febbraio si chiude all’Ippodromo di San Rossore a Pisa domenica 28 febbraio con un convegno articolato su sei corse con inizio alle 13.30, ricordando che i convegni continuano a disputarsi a porte chiuse per l’emergenza Covid-19.

Il premio Giovanni Pisano è una handicap per i 4 anni e oltre sui 1.200 metri. L’incertezza è notevole e ciascuno dei partecipanti può risolvere la partita in proprio favore. Proviamo a indicare Vibrant Spirit, reduce da buona piazza d’onore a Pisa. Dream House è al primo handicap in Italia al quale giunge dopo buone prestazioni mentre Irish Girl ha vinto anche in contesti molto più impegnativi. Attenzione a Filo Boy che può migliorare dopo la corsa di rientro. Rientra Elisir, vincitrice in handicap principale alla penultima.

Sulla distanza dei 2.000 metri si affrontano i 3 anni nel premio San Rossore Turf Club. Corsa incertissima alla quale Shark Attack arriva sulla scorta di un successo che ha riferimenti interessanti. Double West e Fuga proveranno a contrastarlo cercando di vincere la loro prima corsa in carriera. Rientra ma non è da trascurare You Ballad.

Il premio Zulu è una bella condizionata per gli Anglo Arabo di 4 anni e oltre sui 1.800 metri. Si ripropone il duello tra Forban su Pecos e Unico de Aighenta e la partita è ancora aperta. Questa volta, però, i due dovranno fare i conti con il lanciatissimo Uired che ha già vinto tre corse nella stagione a San Rossore e adesso deve alzare il tiro. Vanadio e Ribelle da Clodia non partono comunque battuti.

Il premio Vespro sarà valido come TRIS NAZIONALE.