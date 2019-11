Ippica. Windsurf Doda il favorito a San Rossore nel Premio Oise

PISA – Ultimo convegno del mese all’ippodromo di San Rossore a Pisa con inizio a alle 14 e sei corse in programma.

Il premio Tosco Vans è una maiden per i due anni sui 1.500 metri con bel 13 cavalli al via. Solar Song è reduce da un secondo posto fiorentino e sarà uno dei più attesi al pari di Blu Air Cavalry, Ca’ del Re e Bridge Dino. Corsa molto bella e incerta.

Il premio Oise è valido come batteria per il STAYER ed è un handicap sui 2.200 metri. La forma non è forse al top, ma il peso di Windsurf Doda e decisamente invitante. Non sarà la favorita ma potrebbe correre bene. Elusive Janice ha già corso bene in questa stagione e può fare centro mentre Bibi Cipolla dopo due corse di rodaggio potrebbe migliorare. Attenzione a Lipsie, reduce da vittoria e con peso non semplice ma in grande forma.

I dilettanti hanno a disposizione il premio Francesco Massicci, handicap sui 1.200 metri. Potrebbe Corruption regalare la prima vittoria a Elia Rossi? Si, ma non sarà facile contro Zoraida e Bint Kodiac.