Ippodromo San Rossore, sei corse e il Premio Mile

PISA – Giornata di corse all’Ippodromo di San Rossore a Pisa giovedì 13 febbraio articolato su sei corse e inizia alle 15.

Il premio Giorgio Giannessi è una maiden per i 3 anni sui 1.500 metri che ha raccolto 12 partenti, valida come Tris Nazionale. La corsa dovrebbe passare tra Kennebek e Galpo con Acquire nel ruolo di terzo incomodo. Possono inserirsi anche Simple Way e Speriamo Bene. Attenzione, poi, a Diamond Falls e Fair Sabra che sono al debutto in Italia.

Il premio Mauro Montersoli, handicap per i 4 anni e oltre sui 2.000 metri, vede in prima linea Nicotheprince che è sempre piazzato ma ancora deve vincere la sua prima corsa in carriera. Sarà la volta buona? Potrebbe, ma l’opposizione è agguerrita e capeggiata dallo scarico Jamin Master, dal regolare Capitan Renaccio e da Dashing Knight, reduce da vittoria. Attenzione, poi a Ivory Trail, che viene da due affermazioni consecutive.

Il premio Mile, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri, chiude la giornata e anche questa è Tris nazionale. Sono in undici al via con Mernicco che merita la prima citazione anche se il peso è impegnativo. Thousand Grands, rientrato di recente con un promettente quinto posto, potrebbe giocare un brutto scherzo al favorito. Le alternative si sprecano, a partire da Pizzo Carbonara per proseguire con Rock of Paloma e Mister Buzzword.