“Isle Of Wight 50° Revival”, tre grandi serate alla Route 66 a 50 anni dall’ultima edizione nel Regno Unito

ASCIANO PISANO – Un fine settimana per un evento atteso un anno alla Route 66 di Asciano Pisano con l’ “ISLE OF WIGHT 50° REVIVAL” 50 anni dopo l’edizione del 1970, il revival del Music Festival più famoso del Regno Unito, entrato nella storia e nel Guinness dei primati con oltre 600.000 presenze.



Tre serate indimenticabili, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto con tante band ricercate e pronte a rievocare lo spirito del festival.

Dai “Taste” agli “Who“, dai “Jethro Tull” a “Sly and the Family Stone“, passando dai “Free” , “Jimi Hendrix“, “Moody Blues” , “Procol Harum” , “the Doors” e molti altri ancora, presentati dalla voce storica e fautore dello spettacolo “Rock History” Rick Hutton, che ci accompagnerà con tanti aneddoti sulle band e su quegli intramontabili “Five days of Music & Love” che cambiarono la storia della musica.

Ingresso a partire dalle ore 19.30, l’inizio dei concerti è previsto per le ore 21.30. Ingresso 10 euro.

Per maggiori info e prenotazioni 050.857126