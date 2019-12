Istallate le fioriere in Borgo. Il plauso di Confesercenti

PISA – Operai al lavoro per installare le nuove fioriere in Borgo Largo che andranno a costituire i primi elementi del percorso verde pensato per l’intero asse del centro storico, dalla piazza della Stazione fino a via Oberdan, secondo criteri di omogeneità e riqualificazione del decoro urbano cittadino.

“Nell’ottica di riportare decoro, elementi di verde e di floreale ed arredi di qualità nel centro storico cittadino – ha spiegato l’assessore al verde e decoro urbano Raffaele Latrofa – con particolare attenzione all’asse commerciale principale, abbiamo prima passato in rassegna gli arredi urbani attualmente presenti, constatando che la maggior parte sono costituiti da fioriere di varie tipologie, materiali e colori, spesso non collegate tra loro. Abbiamo predisposto un progetto specifico per il centro cittadino, in modo da creare un percorso unitario del verde, attraverso un sistema omogeneo di fioriere composte e assemblate a moduli, costituite da acciaio “corten” e fornite di fioriture stagionali e arbusti perenni”.

“Con questo progetto, già a partire dal periodo natalizio – prosegue Latrofa – vogliamo creare nell’asse Borgo Stretto – Borgo Largo un’idea di arredo e verde urbano che porta bellezza, omogeneità ed elementi naturali all’interno nostro centro storico. Un primo esempio di progettualità del verde che è partito dal litorale, prosegue nel centro con le fioriere e la risistemazione del verde di piazza Vittorio Emanuele II, in continuità con la piazza della Stazione, e a breve investirà le principali rotatorie cittadine. Tutti gli interventi che stiamo eseguendo, compresa il prossimo restyling di piazza delle Baleari a Marina che partirà a breve, vengono realizzati sulla base del Disciplinare per l’arredo urbano che abbiamo redatto e che prevede tre tipologie di arredi urbani omogenei e distinti, uno per il centro storico, uno per il litorale e uno per i quartieri.”

Per adesso sono stati posizionati i primi otto moduli nella parte di Borgo Largo, a cui successivamente si aggiungeranno altre quattro fioriere più grandi da posizionare ai due ingressi dell’asse pedonale di Borgo, con la duplice funzione di decoro e di sicurezza, in sostituzione degli attuali new jersey di cemento. L’intervento, che ha visto un investimento complessivo di circa 48 mila euro, prevede in una seconda fase, a primavera 2020, anche l’inserimento di appositi bidoncini per la raccolta dei rifiuti sempre costituiti in acciaio “corten”, e la realizzazione di perimetrazioni dei dehors di tutte le attività commerciali che occupano spazi pubblici sulla strada, per uniformare completamente tutti gli arredi. Per permettere il posizionamento delle fioriere, le rastrelliere per le biciclette, come previsto, sono state spostate nelle immediate vicinanze di Borgo Largo.

IL PLAUSO DI CONFESERCENTI. “Un impegno mantenuto frutto anche della collaborazione con i commercianti. Un metodo di lavoro che abbiamo sempre sostenuto e che apprezziamo da parte di questa amministrazione”. Arriva da parte di Luigi Micheletti, presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord, il plauso per l’intervento di Palazzo Gambacorti in Borgo Largo con la installazione delle nuove fioriere. “Alcuni mesi fa in una assemblea pubblica da noi organizzata – sottolinea il presidente – l’assessore Latrofa raccolse una serie di indicazioni dei commercianti per migliorare l’arredo urbano. Ci fu un immediato intervento per ripristinare il pilomat che garantiva la chiusura di via Oberdan lato via Carducci e per la pedana dei disabili per accedere al marciapiede. E in quell’occasione l’assessore prese l’impegno di nuove fioriere. Oggi quell’impegno è diventato realtà – conclude Micheletti – e di questo non possiamo che ringraziare lo stesso Latrofa ed il sindaco Conti”.