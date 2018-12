Istituito senso unico di marcia in via Monte Bianco e Via Cervino

PISA – Mercoledì 12 dicembre sarà istituito il senso unico di marcia sulla viabilità di via Monte Bianco, direzione Nord Est-Sud Est e via Cervino, secondo un percorso antiorario.

Inoltre sarà istituito l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli che escono da via Cervino e si immettono in via Monte Bianco, con l’obbligo di girare a sinistra. Nella stessa giornata di mercoledì 12 entrerà in vigore anche la segnaletica orizzontale e verticale che indicherà la nuova viabilità.

Intanto, in queste ore sono stati collocati cartelli informativi e distribuiti volantini nelle strade interessate dal provvedimento.