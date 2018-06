It’s Tuscany, il progetto che valorizza la Toscana sbarca all’estero.

Toscana – Si chiama It’s Tuscany ed è la piattaforma web e mobile per conoscere, ed acquistare, tutte le eccellenze della Toscana, direttamente dalle aziende del territorio. Dai vini tipici come Chianti, Brunello o Morellino, alle prelibatezze più tradizionali (dolci, sughi, salumi, olio, etc.), fino ad accessori, cosmetici, prodotti di pelletteria o del miglior artigianato locale. Tutto può essere facilmente acquistabile da ogni parte del mondo, basta infatti collegarsi al portale It’s Tuscany, scegliere il prodotto che si vuole acquistare e in poco tempo sarà possibile riceverlo direttamente a casa propria.

Il funzionamento è semplice: l’utente web trova i prodotti ospitati su It’s Tuscany grazie ai motori di ricerca e tramite apposite campagne di marketing, invia un ordine dal portale, il corriere provvede a ritirare la merce dall’azienda produttrice e lo consegna all’acquirente. Ed è così che le tradizioni artigianali ed enogastronomiche di questa terra, amate in tutto il mondo, spiccano il volo, grazie ad un marketplace territoriale che coniuga passione, valori del territorio e tecnologia.

A conferma della sua efficacia, continua ad espandersi e questa volta lo fa a livello internazionale. A dimostrazione dell’ottimo riscontro che l’iniziativa sta avendo, It’s Tuscany approda anche in Scozia e, più in particolare, ad Edimburgo. In occasione dell’evento organizzato da Art & Craft Collective la piattaforma promuoverà e darà visibilità ai prodotti tipici, alle lavorazioni artigianali ed ai luoghi impareggiabili, il tutto rigorosamente Made in Tuscany. Una grandissima opportunità di promozione e visibilità dei prodotti e del territorio per una regione, come la Toscana, sempre ambita all’estero. E questo è solo il primo progetto pilota che porterà la Toscana ed i suoi prodotti in giro per il mondo.

Il concetto sarà quello del temporary store, visitabile per tre mesi con gli avventori che potranno acquistare online i prodotti desiderati sulla piattaforma www.itstuscany.com.

Tra le aziende coinvolte che presenteranno i loro prodotti, tra gli altri ci sono anche aziende pisane che presenteranno la pelletteria artigianale di altissima qualità handmade come l’Officina del Cuoio e la pelletteria Enrico Pucci.