Jazz, ecco il nuovo treno per i pendolari

PISA – Cresce la flotta dei treni per i pendolari della Toscana. Trenitalia Gruppo Fs Italiane ha consegnato alla Regione un nuovo treno Jazz.

Dotato di un eccezionale livello di comfort, sicurezza, affidabilità e accessibilità, inizierà a circolare dai prossimi giorni nell’area Lucca – Pisa – Viareggio .

E’ il 16mo dei 20 Jazz previsti per la Toscana. Entro il 2018 la fornitura sarà completata.

Il nuovo treno è stato consegnato stamattina al binario 5 della stazione di Firenze Santa Maria Novella all’Assessore Regionale ai Trasporti della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, dal Presidente di Trenitalia, Tiziano Onesti edall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Orazio Iacono.

Oltre ai Jazz, dal 2015 ad oggi sono arrivati sulle linee regionali toscane a servizio dei pendolari 15Swing e 4 Vivalto.

L’ammodernamento della flotta ha già portato vantaggi in termini di comfort, regolarità e security del viaggio. La customer satisfaction, è crescita di circa il 10%, tra il 2014 e il 2018, arrivando all’86,7 % con punte fino all’88,4% per il comfort, e dell’86,6% per l’informazione a bordo.

Un’ulteriore svolta si potrà avere con un Contratto di Servizio di più lunga durata su cui Trenitalia e Regione Toscana stanno lavorando.