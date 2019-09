Joe Tacopina attacca: “Finalmente Pinato ha fatto gol”. Poi dice: “Se giochiamo così i risultati arriveranno”

VENEZIA – “Finalmente Pinato ha fatto gol“. Ha esordito così fra lo stupore generale della sala stampa del “Pier Luigi Penzo” Joe Tacopina presidente americano del Venezia Fc.

di Antonio Tognoli

Che Marco Pinato e il Venezia non si erano lasciati bene lo scorso anno lo si sapeva, ma mai avremo pensato che il numero uno del Venezia dopo un buon pareggio ottenuto con il Pisa, avrebbe attaccato il suo ex giocatore in questo modo, oltretutto dopo un buon pareggio della sua squadra.

Dopo l’esternazione iniziale il proprietario del Venezia afferma: “Sono orgoglioso della prestazione della squadra se continuiamo così i risultati arriveranno per forza. Oggi dopo la partita mi sono sentito in dovere di andare a fare visita alla squadra negli spogliatoi conplimentandomi con i giocatori per come hanno giocato“.