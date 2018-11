Juiniores Provinciali. Pisa Ovest – Fornacette 2-0. La squadra di Garuti e’ la seconda forza del torneo

MUSIGLIANO DI CASCINA – Con un gol per tempo la squadra Juniores Provinciali di mister Stefano Garuti battono il Fornacette (2-0) e ripetono la bella prestazione offerta sette giorni fa contro il Corsagna presentatosi al Comunale di Musigliano da capolista del girone. Con il successo ottenuto nel derby pisano la squadra di Garuti si attesta al secondo posto in classifica a quota 19 ad una sola lunghezza dal Castelnuovo capolista solitaria del girone di Lucca.

Dopo un avvio equilibrato la formazione locale passa subito in vantaggio. Da un cross da destra di Bozzi D’Antuono stoppa la palla e al volo batte l’estremo difensore ospite. Nella ripresa stessi schieramenti sul terreno di gara. Nessuna emozione nei primi minuti poi il via alla girandola di cambi con Picci che rileva D’Antuono, Barci subentra a Maini e Cutolo a Bozzi per la formazione locale che va in due occasioni vicino al raddoppio, ma nel mezzo per gli ospiti c’e’ una punizione di Pezzini, che fa venire i brividi all’estremo difensore di casa, ma sigla il 2-0 solo a dieci minuti dalla fine con Amato che raccoglie sul secondo palo un cross da sinistra di Burchi. Nel finale il Pisa Ovest controlla il match e porta a casa il match.

PISA OVEST – FORNACETTE 2-0

PISA OVEST: Milano, Chetoni, Traso, Buschi, Cima, De Marchi, Mannucci, Maini, De Marchi, D’Antuono (13′ st Picci), Amato. A disp. Barci, Cutolo, Picci. All. Stefano Garuti.

FORNACETTE: Giannasio, Gendusa, Iacoponi, Bacciarelli, Bargagna, Simonelli, Oulderrhamania, Giuntoli, Pezzini, Cei, Carinelli. A disp. Simoncini, Caroti, Rovini, Donnini, Turchi, Danella, Marziotti, Diodati, Tinucci. All. Simone Bonanni

RETI: 17′ D’Antuono, 80′ Amato

NOTE: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Angoli 4-2. Rec pt 2′, st 3′.