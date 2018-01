Julian Lage apre il 2018 del Pisa Jazz

PISA – Mercoledì 10 Gennaio alle ore 21.30 si apre la stagione di concerti Pisa Jazz 2018 la rassegna promossa dall’Associazione ExWide con il contributo della Fondazione Pisa e il sostegno del Comune di Pisa.

Protagonista di questo appuntamento, che si candida ad essere il primo sold-out della stagione, sarà il chitarrista statunitense Julian Lage.

Julian Lage è il segreto non più conservato del nuovo jazz americano. Un mostro dal talento funambolico, autentico erede di una grande tradizione che rinnova alimentandola con una leggerezza, una facilità e un piacere tali da risultare evidenti a chiunque e sbalorditivi. Una chiara e vivente prova che non anche il jazz più melodioso e classico non è musica del passato se il fuoco arde ancora sul palco.

Lo accompagnano il virtuoso bassista Jorge Roeder, di origini peruviane, e il batterista emergente Eric Doob, due volte nominato al Grammy.