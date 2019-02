Juri Carera arriva al Reverse Sound Cafe’

PISA – La terza settimana di febbraio sarà ancora a tutta techno al Reverse Sound Cafe’ a Pisa, Venerdì 15 Febbraio, dove arriverà in esclusiva al locale di Via Metastasio in Loc. La Fontina, Dj Juri Carera. L’apertura dei cancelli e’ prevista per le ore 23.

L’ingresso omaggio e’ previsto fino alle 1.30, dopodiché il biglietto di ingresso sarà al costo di 5 euro.

Quattro ore in compagnia del Dj che ha fatto la storia dei locali milanesi, che sarà accompagnato da Jaku Tek, Voice Giovanni Ranucci e con la partecipazione di State of Mind,

Per maggiori Info e prenotazioni 329.4688247.