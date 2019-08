PISA – Il Responsabile della CAN B Emidio Morganti ha affidato la gara Juve Stabia-Pisa in programma domenica 1 settembre (ore 18.00) e valida per la 2° giornata del Campionato Nazionale di Serie B a Marco Serra di Torino.

Il direttore di gara sarà assistito da Francesco Fiore di Barletta e Thomas Ruggieri di PESCARA. Il Quarto Uomo sarà Daniele Paterna di Teramo.