Karate. Domenica campionato regionale al Palazzetto dello Sport di Pisa

PISA – Domenica 26 gennaio il Palazzetto dello Sport di Pisa ospiterà il Campionato Regionale di Karate 2020, promosso dal comitato provinciale CSEN (Comitato Sportivo Educativo Nazionale) di Pisa e Livorno, con il patrocinio del Comune di Pisa ed il supporto di Ford Blubay. L’ingresso alla manifestazione sportiva è gratuito.

«Grazie ai numerosi investimenti sugli impianti sportivi della città, Pisa sta tornando ad essere un punto di riferimento nello sport – dichiara il Sindaco Michele Conti – dimostrandosi attrattiva per eventi e manifestazioni sportive regionali e nazionali. L’Amministrazione Comunale è al fianco delle associazioni sportive e degli imprenditori del settore che svolgono sul territorio un importante ruolo sociale ed è lieta di ospitare nella nostra città importanti eventi sportivi come quello di domenica, che richiamano a Pisa tanti atleti, a cui va il mio benvenuto e augurio per le gare».

«Desidero ringraziare il Comune di Pisa – dichiara la delegata CSEN di Pisa Tamara Carli – per la disponibilità dimostrata nell’organizzazione al Palazzetto dello Sport di Pisa di questa importante manifestazione sportiva a livello regionale. Il CSEN, riconosciuto dal CONI quale ente di promozione sportiva dal 1974, ha come scopo la diffusione e l’incentivazione delle attività sportive amatoriali e dilettantistiche, ed opera per la realizzazione di manifestazioni culturali, pedagogiche e sociali aventi come fine la crescita civile del Paese».

Il ritrovo per gli atleti (massimo 600 iscritti) è alle 8.30. Il programma: alle 9.00 inizio gare di forma libera/palloncino/percorso per bambini e ragazzi; alle 12.00 inizio gare kata esordienti, cadetti, juniores, seniores, master; alle 14.00 inizio kumite esordienti, cadetti; alle 16.00 inizio kumite juniores, seniores, master.

Informazioni: csen.toscana.arbitri@gmail.com