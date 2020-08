Katia Beni sabato 8 agosto in scena a Treggiaia ad Utopia del Buongusto 2020

TREGGIAIA – Sabato 8 agosto 2020 alle 21,30 al Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia (Pontedera – Pisa), in Via Vecchia di Treggiaia, in scena “Tutto sotto…le stelle”, di e con Katia Beni.

Cena in luogo alle 20 con la formula “Dinner Box” a cura della Pasticceria Zanobini ad euro 12 (Ovvero prenota la tua dinner box, porta un plaid e vieni a mangiarla con noi nel parco panoramico). Da non perdere: una visita alle fontane nascoste di Treggiaia e la vista che spazia dal Monte Serra al mare. Ingresso allo spettacolo euro 8. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354.

Come tutti i suoi spettacoli, anche questo sarà un piccolo evento dove improvvisazione e pezzi cult si mescolano in modo cosi naturale che per il pubblico è quasi impossibile distinguerli. Quello che ci presenta è un entusiasmante assemblaggio di follia, demenzialità e comicità dove tutto diventa possibile. Un vero e proprio viaggio attraverso i tanti luoghi comuni che ci riserva l’umanità, dalla preistoria al Covid-19.

Katia Beni, attrice dall’incontenibile talento comico, guitta e funambola del teatro, della televisione. Dagli esordi di Aria fresca con Conti e Panariello, fino a La squadra su Rai Tre, Tina di Carabinieri su Canale 5 e al cinema con Panariello, Benvenuti e molti altri. Insomma un incantevole incrocio tra un clown e una diva.