Kavaja, Mustafa e Scuglia: il Pisa Ovest conquista la finalissima del Memorial Anconetani

PISA – ll Pisa Ovest conquista la finalissima della seconda edizione del Memorial Romeo Anconetani riservato alle categorie 2004 e 2005.

I ragazzi di mister Paolo Vajani hanno sconfitto per 2-0 il Livorno Academy nella gara inaugurale ed hanno pareggiato contro la Pistoiese (1-1). Si è giocato al meglio dei 35′. La prima giornata della manifestazione è stata arbitrata dal Sig. Sarli della sezione Figc di Pisa. Arancioni e Pisa Ovest chiudevano il girone A in perfetta parità ed occorreva il sorteggio per determinare la finalista che premiava il Pisa Ovest che attende dunque i risultati di oggi sabato 8 settembre del girone B formato da Pisa Sc, Ponsacco e Pro Livorno che scenderanno in campo a partire dalle ore 18.30 con Pisa Sc-Ponsacco che aprirà le danze della seconda giornata del Memorial Romeo Anconetani. La finalissima è in programma domenica 9 settembre alle ore 19.

PISA OVEST – LIVORNO ACADEMY 2-0. Ottima la prestazione dei ragazzi di Vajani contro il Livorno Academy con le reti di Kavaja e Mustafa. Il primo realizzava un gran gol in diagonale su perfetto assist di capitan Lorenzo Tognetti mentre il secondo chiudeva un triangolo con Scuglia su cross da sinistra di Buquicchio. Il Livorno poteva anche peggiorare il suo passivo se non fosse stato per gli errori di mira degli avversari e per le parate super del portiere Catelli.

PISTOIESE – LIVORNO ACADEMY 2-0. Arancioni nettamente superiori agli avversari che vanno in gol con Diodato che sfrutta un azione di angolo e con Ffroku. Il portiere amaranto Catelli evita che il passivo sia più pesante per la sua squadra.

PISA OVEST – PISTOIESE 1-1. Gara equilibrata chiusa sul punteggio di 1-1. Vantaggio Pisa Ovest con Tommasino Scuglia imbeccato da un traversone rasoterra di Kavaja, il numero 14 vince un paio di rimpalli in area e trafigge da pochi passi Matteoni. Gli arancioni pareggiano nel finale di tempo con un eurogol di Petrucci che si coordina e dal limite lascia partire un sinistro al volo che si spegne nell’angolo basso alla sinistra di Cosimo Tognetti.

LE FORMAZIONI.

PISA OVEST: Tognetti C., Cini L., Buquicchio, Cagnetta, Cini A., Kavaja, Mendolia, Morganti, Scuglia, Tognetti L., Ugolini, Di Sacco, Sbrana, Mustafa, Cherubini, Bevilacqua. All. Paolo Vajani.

PISTOIESE: Matteoni, Ciuffatelli, Ballini, Cecchi, Dani, Diodato, Fiaschi, Ffroku, Guasti, Luccioletti, Malpaganti, Mancin, Matteucci, Niccoli, Paoli, Petrucci, Sichi, Varveri, Virdó. All. Davide Guasti

LIVORNO ACADEMY: Catelli, Perullo, Branchetti, Burini, Corsi, Di Benedetto, Esposito, Fantozzi, Fedi, Gemma, Graziosi, Marchini, Mazzoni, Romano, Russo, Tarloni, Tognotti, Vestri, Flagiello, Geremia. All. Vincenzo Rainone

Nella foto sopra la squadra 2004 del Pisa Ovest