Kristian Armenteros; “Con il Pisa per conquistare i tre punti”

PISA – Alla vigilia della sfida con il Pisa ha parlato l’attaccante della compagine calabrese, Kristian Samuel Armenteros, di nazionalità svedese con origini cubane.



“Mi sento bene, sto giocando ancora ed ho la fiducia di Mister Stroppa e dei compagni di squadra, siamo in un momento positivo e bisogna continuare così”.

Armenteros rafforza il concetto parlando di se: “Sono un attaccante, il mio compito è segnare per dare una mano alla squadra per vincere le partite, quindi bisogna mantenere la stessa mentalità per conquistare i tre punti nella prossima partita con il Pisa“.