La 1 Bike Endurance farà tappa a Pisa. Partenza da Cuneo, arrivo a L’Aquila

PISA – La “I^ Bike Endurance”, evento organizzato da Assomilitari “Associazione Nazionale Graduati e Volontari delle Forze Armate e Corpi Armati d’Italia” con il patrocinio delle Regioni e dei Comuni e il supporto dello Stato Maggiore della Difesa e dell’Esercito, partirà dalla città di Cuneo che è la sede dell’Associazione passando anche da Roma ed Amatrice.

L’arrivo il 6 aprile è previsto in pieno centro storico dell’Aquila in occasione del decennale del terremoto nei pressi della mostra fotografica benefica “Lavori in Corso”.

Otto tappe che vedranno protagonista anche Pisa il 1 Aprile come arrivo da La Spezia e il 2 Aprile come tappa di partenza della Pisa-Grosseto.

Alla partenza ci sarà un Team di appartenenti ai Comparti Difesa e Sicurezza, svariate associazioni ciclistiche e cittadini appassionati di ciclismo, tutti uniti per un unico scopo, la vicinanza ai paesi colpiti dal sisma.

Contestualmente a tale evento sportivo verrà organizzata una raccolta fondi a favore del reparto di neonatologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila in modo da poter contribuire all’acquisto di un apparecchiatura utile ai nuovi nati.

Il percorso in 8 tappe, sarà così suddiviso:

30 marzo 2019: Cuneo – Genova: 156 km;

31 marzo 2019: Genova – La Spezia: 116 km;

1 aprile 2019: La Spezia – Pisa: 72 km;

2 aprile 2019: Pisa – Grosseto: 157 km;

3 aprile 2019: Grosseto – Viterbo: 144 km;

4 aprile 2019: Viterbo – Roma: 91 km;

5 aprile 2019: Roma – Amatrice: 139 km;

6 aprile 2019: Amatrice -L’Aquila: 57 km.

I partecipanti possono scegliere di partecipare anche a singole tappe, “che tu sia ciclista amatoriale o professionista non potrai mancare a questa straordinaria avventura. Ad ogni tappa chiunque può accodarsi e raggiungere insieme la città aquilana”

Per essere dei nostri, avere informazioni e aderire a questo progetto, scrivi alla casella di posta elettronica ufficiostampabikeendurance@assomilitari.it