La 26esima edizione de “Il tramonto sul Lago”

PISA – In collaborazione con l’Ente Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuc coli l’Oasi Lipu organizza per Sabato 1 Giugno la XXVI° edizione de “Il Tramonto sul Lago”, il tradizionale appuntamento che saluta l’arrivo dell’estate e che permette di godere del lago e della sua eccezionale natura nel momento della giornata più suggestivo.

L’iniziativa prevede un’escursione in battello sul lago al tramonto e nei canali che attraversano la palude, fino a raggiungere il dormitorio degli aironi che al calar del sole si raduneranno tutti assieme per trascorrere la notte. Durante l’escursione verrà offerto un gustoso aperitivo a bordo e sarà possibile assistere ad un concerto musicale a cura del gruppo “Le Due di Notte”, che su una tipica bilancia del lago eseguiranno il loro repertorio tipicamente folk tradizionale.

Durante la gita in battello saranno presenti guide che illustreranno i diversi ambienti, la flora e la fauna dell’ambiente palustre. Il ricavato dell’evento servirà a finanziare le attività di conservazione della Riserva Naturale del Chiarone, un’area palustre di 60 ha che l’Oasi Lipu gestisce direttamente sin dal 1994.

PROGRAMMA

ore 19: ritrovo presso il piazzale del Porto di Massaciuccoli.

ore 19.30: imbarco sul battello e partenza

ore 20.10: Aperitivo a bordo e concerto

ore 20.57: Tramonto

ore 21.30: rientro e conclusione della serata.

Prenotazione obbligatoria. Si consiglia di portare con sè un binocolo.

Per informazioni e prenotazioni:

Oasi Lipu Massaciuccoli – Riserva Naturale del Chiarone

Tel: 0584 975567

mail: oasi.massaciuccoli@lipu.it;

web: www.oasilipumassaciuccoli.org