La Befana arriva all’Alba Quore

PISA – Ecco che arriva l’Epifania ed ogni festa porta via quel po’ di malinconia per salutare il periodo più magico dell’anno può essere trasformata e alleviata con la Befana dell’associazione L’Alba che arriva sabato 6 gennaio alle 12.30 al Quore a pranzo e terrà compagnia a chi, grande o piccini, sarà lì in quel momento.

Le famiglie che prenoteranno il pranzo al Quore sabato 6 gennaio potranno divertirsi con la vecchina che narrerà, filastrocche, favole e canzoni con un magico gruppo di Befane e Befanotti che porteranno in dono calze piene di caramelle par i buoni (e carbone! Per i meno buoni ). L’attività laboratoriale del teatro ha una grande importanza per sviluppare nelle persone con difficoltà psicologiche sicurezza in se stessi, creatività, fantasia e capacità di relazionarsi.

Un altro anno per condividere con la cittadinanza un luogo prezioso, il nostro Quore de L’Alba, che si avvale dell’impegno di persone che cercano giorno dopo giorno di trasformare un passato doloroso in un presente attivo e felice per se stessi e per gli altri. L’epifania una festa sottotono cui vale la pena date rilievo. Attenti ai camini, alle scope che volano e alle calze… sta arrivando la signora. Lo Staff del Ristorante Quor nel Cuore di Pisa ha preparato per l’occasione un menu fisso onnivoro e uno per i vegetariani con un menù bimbi. La Befana ti aspetta al Quore Ristorante de l’Alba.