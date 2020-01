La Befana arriva prima all’Ippodromo di San Rossore

PISA – Sono sei le corse in programma con inizio alle 14 domenica 5 gennaio all’Ippodromo di San Rossore a Pisa che vedrà l’arrivo anticipato della Befana con la distribuzione delle calze ai bambini alle ore 15.40 (tagliandi da ritirare all’ingresso).

Il premio Havresac II è un handicap per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri. Corsa molto equilibrata nella quale Baffonero può tornare al successo. L’opposizione è agguerrita e capeggiata da Mernicco e Anacleto con Yakima pronta a inserirsi.

Il premio Ortis, maiden per i 3 anni sui 2.000 metri, Kardamena dopo il buon esordio romano può far sua la posta. Non male il debutto italiano di Charles Street con Gavila e la coppia della scuderia Effevi, formata da Simple Way e Winter Party, possibili protagonisti.

I GR e le Amazzoni hanno a disposizione il premio Giorgio Remmert, handicap sui 1.500 metri. Corsa affollata con ben 15 partenti nella quale Motivetto può tornare al successo. Dovrà vedersela con Pakistana, già vincitrice sulla pista, e Time Sky. Da non sottovalutare l’ospite romana Miss Bombay (ben montata) e Kainecamacho.

A chiudere la giornata il premio Mider, handicap per i 4 anni sui 2.000 metri, scelto come TRIS – QUARTE’ – QUINTE’ del giorno.

La base potrebbe essere quel Sopran Platone in serie positiva sulla pista. Le insidie maggiori sono quelle di Dolcebene, Dashing Knight e Nabeeha. Attenzione a Resembling, vincitrice a grossa quota pochi giorni fa, e l’ospite sardo Temugin.

E inoltre

DEGUSTAZIONE con i dolcetti dell’Epifania

BATTESIMO DELLA SELLA con L’Oliveto Pony Games

IPPOLANDIA: arriva la Befana con le calze

ATTRAZIONI DA LUNA PARK al parco giochi

DIETRO LE QUINTE la visita guidata gratuita si svolgerà alle 14.45