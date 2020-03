La Biblioteca di Calcinaia in aiuto dei piccoli e grandi lettori

CALCINAIA – Per far fronte all’obbligo di rimanere a casa in questa straordinaria situazione emergenziale, c’è bisogno di qualche “innocente evasione”, come quella della lettura. Quale antidoto migliore infatti a questa sorta di “forzata, ma salvifica reclusione” se non la libertà di viaggiare verso altri mondi con l’immaginazione e la fantasia?



Ecco allora che la Biblioteca Comunale ha organizzato alcune attività che porterà avanti sulla propria pagina Facebook in questo delicato periodo.

Continuerà l’iniziativa “Un passo al giorno” ovvero il simpatico progetto di condividere con gli utenti la lettura di un passo tratto dalla pagina che ha il numero corrispondente a quello della data in corso. A questa attività si aggiungeranno, due volte a settimana, i “Consigli di lettura” ovvero la

recensione di romanzi o storie per bambini individuate come meritevoli di essere “sfogliate e vissute”.

A completare il quadro delle iniziative proposte dalla Biblio di Calcinaia anche “Storie di Carta”, vale a dire la lettura ad alta voce di storie per bambini per diverse fasce di età. Al termine di queste letture, le famiglie saranno invitate a mandare un lavoro dei propri figli: un disegno o un pensiero riferito alla storia oppure un finale diverso del racconto.

Il contributo dovrà essere inviato alla mail: biblio.calcinaia@comune.calcinaia.pi.it e se sarà

ritenuto meritevole verrà pubblicato sulla Pagina Facebook della Biblioteca Comunale. Al termine dell’emergenza sanitaria tutti i disegni, pensieri e racconti saranno poi esposti alla Biblioteca dei Ragazzi di Fornacette.