La Bohème di Puccini a Pisa in esclusiva alla Multisala Odeon

PISA – Dopo il successo della Tosca, ancora Puccini con La Bohème, l’opera più popolare del mondo che torna in scena sul palco del Metropolitan e al cinema in HD solo martedì 27 febbraio ore 19.45 via satellite distribuita da QMI per Stardust Classic presso la Multisala Odeon a Pisa.

Presentata nella classica produzione di Franco Zeffirelli, La Bohème vanta un cast di giovani star ad affiancare Sonya Yoncheva, che sarà la fragile Mimì, e l’acclamato tenore Michel Fabiano, nei panni del poeta Rodolfo; dirige il Maestro Marco Armiliato, che ha diretto al Met oltre 400 spettacoli comprese 64 rappresentazioni della Bohème

L’opera racconta la storia di un gruppo di amici e delle loro vite, trascorse in una fredda soffitta di un sobborgo di Parigi in cui, mentre affrontano una dura e crescente povertà, i loro grandi sogni artistici incrociano il dolce e indimenticato amore giovanile.

Con un romantico ritratto della Parigi bohémienne e capitale dell’Ottocento, musiche memorabili e una storia d’amore tratta dalla vita quotidiana, La Bohème di Puccini ha conquistato il mondo, diventando una delle opere più amate dal pubblico e la più rappresentata nella storia del prestigioso Metropolitan Opera di New York.

TRAILER

Per l’elenco completo dei cinema: www.stardustclassic.it

Costo biglietto: 12-10 euro