La Borsa Mercato Lavoro e’ realtà a Pisa

PISA – Si è svolta quest’oggi, dalle ore 10 alle 16 presso i locali della Stazione Leopolda a Pisa, la Borsa Mercato Lavoro 2019 promossa dall’EBTT Ente Bilaterale Turismo Toscano, dedicata a tutti coloro interessati a trovare un lavoro nel settore turistico-alberghiero, e che per la prima volta ha visto Pisa come protagonista.

di Giovanni Manenti

Sono stati allestiti all’interno della Stazione Leopolda una serie di banchi dove gli offerenti lavoro – Alberghi, Bar, Ristoranti, Agenzie turistiche, Stabilimenti balneari e quant’altro – evidenziavano con apposito cartello di quale tipo di dipendente avessero necessità ed i soggetti interessati, sulla scorta dei rispettivi curriculum ed esperienza in materia, si presentavano per sostenere quello che, a tutti gli effetti, altro non era che un vero e proprio colloquio di lavoro.

Contento del buon esito dell’iniziativa il Presidente dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano, Federico Pieragnoli, il quale ha affermato: “Si tratta di un evento che noi come EBTT siamo molto soddisfatti possa svolgersi per la prima volta a Pisa, considerato altresì come nel corso di questo anno a livello regionale ne sono previsti ben otto, cercando di mettere assieme la veste datoriale delle aziende con la richiesta occupazionale, dato che per noi in Toscana il Turismo rappresenta una grandissima risorsa che va gestita bene, ma soprattutto essere in grado di offrire un elevato livello di qualità per trattenere i visitatori nelle nostre città, ragion per cui, come Ente Bilaterale, stiamo altresì cercando di fare molta formazione al fine di addivenire, sia a livello datoriale che delle persone che sono alla ricerca di un’occupazione, al raggiungimento di quell’obbiettivo che è una qualità efficace per i nostri utenti attraverso anche dei percorsi di orientamento al lavoro affinché si possa riuscire a collocare il maggior numero di personale possibile“

“La nostra intende essere“, prosegue Pieragnoli, “una risposta al problema della disoccupazione che affligge il nostro Paese, considerando che sono oramai 21 anni che siamo costituiti e da oltre 10 anni realizziamo queste “Borse Mercato Lavoro” e quest’anno, in particolare, abbiamo cercato di capire, attraverso la registrazione dei singoli nominativi, non solo quanti colloqui vengono effettuati dalle aziende, ma soprattutto quanti giovani e meno giovani vengono successivamente collocati“

“In questa ottica“, conclude il Presidente di EBTT, “riusciamo così ad avere un quadro non solo delle fasce di età dei richiedenti lavoro, ma anche una maggiore efficacia che si determina attraverso la verifica se in un determinato luogo occupiamo più persone a carattere stagionale rispetto a full time, così come quali siano le differenza tra femmine e maschi oppure tra giovani e meno giovani, il tutto al fine di poter successivamente predisporre una formazione adeguata rispetto ai nostri settori nell’ambito del turismo, che vanno da quello alberghiero, al pubblico esercizio di Bar e Ristoranti, Agenzie di viaggi, animazione, campeggi, tutti segmenti che andiamo a toccare“.

Essendo il Turismo il tema dell’evento, ovviamente non poteva mancare la presenza di Paolo Pesciatini, Assessore al Commercio e Turismo del Comune di Pisa: “Si tratta di un’opportunità straordinaria per la nostra città e per tutta la Provincia quella che si svolge quest’oggi qui alla Stazione Leopolda organizzata dall’Ente bilaterale, il quale ha il non trascurabile pregio di mettere in rapporto dialettico le Organizzazioni sindacali e quelle datoriali per dare risposte positive al mondo del lavoro ed, in questo caso, al settore del Turismo“.

“L’iniziativa ha un valore particolare“, conclude Pesciatini, “perché riesce a legare la domanda e l’offerta nel settore turistico in maniera diretta, in una Società liquida come quella in cui viviamo dove i rapporti interpersonali vengono sempre meno, mentre invece viene consentita l’opportunità di un confronto fondato anche sul merito e sulle capacità che possono essere espresse e credo che ciò costituisca un momento veramente importante per il mondo del lavoro e, ribadisco, per la nostra città, visto che quella odierna è la prima volta che Pisa ospita la Borsa Mercato Lavoro del Turismo“

Andando oramai incontro alla Primavera, non sono poche le offerte di lavoro avanzate dagli esercizi del litorale, cosa della quale Fabrizio Fontani, Responsabile di Confcommercio Litorale di Pisa, non può che essere soddisfatto: “E’ molto importante il messaggio lanciato, in quanto ciò sta a significare che vi sono nella zona di Marina di Pisa e Tirrenia imprese che lavorano, assumano e forniscono servizi, anche se non è facile trovare occupazione anche sul litorale, in quanto siamo pur sempre legati ad un aspetto stagionale, anche se noi cerchiamo, come Confcommercio, di estendere il periodo produttivo, e quindi anche lavorativo, all’intero arco dei dodici mesi, in merito al quale ci stiamo da tempo battendo per la destagionalizzazione dei nostri servizi che crei accoglienza anche nel periodo di bassa stagione, obiettivo per raggiungere il quale dobbiamo altresì essere in grado, da parte nostra, di migliorare la relativa qualità dell’offerta sul litorale pisano” …