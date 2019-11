La campionessa Nikolina Sustic parteciperà alla Cetilar Maratona di Pisa

PISA – Non c’è due senza tre. E’ questo quello che deve aver pensato la croata Nikolina Sustic quando in questi giorni ha confermato agli organizzatori di 1063AD la sua partecipazione domenica 15 dicembre alla Cetilar Maratona di Pisa.

Nikolina Sustic dopo una delle tante vittorie ottenute in carriera

Nikolina è campionessa mondiale in carica di ultramaratona 100km e due volte vincitrice della maratona a Pisa, nel 2017 e nel 2018, quando tagliò col sorriso il traguardo in piazza dei Miracoli in 2h42’29”. Non fu una vittoria semplice e neppure scontata, dovette dare il massimo per battere l’ungherese Tunde Szabo che terminò in seconda posizione, appena un minuto dopo, in 2h43’35”.



Cetilar Maratona di Pisa nel 2018 fu un’edizione a trazione straniera, con tutti e quattro i podi, sia maschili che femminili di maratona e della Pisanina Half Marathon conquistati da atleti di nazionalità estera. Per questa edizione sembra che almeno il podio delle donne di maratona abbia già una proprietaria, ma è bene ricordare che 42,195 km sono tanti e nulla è scontato, neanche per le grandi campionesse. Il successo, insomma, se lo dovrà guadagnare e sudare.



Nikolina Sustic, è bene ribadirlo, non è una professionista dell’atletica, vive e lavora a Spalato, ma nonostante ciò riesce a dare risultati di grande livello e vincere tante gare, soprattutto nelle ultramaratone. Conosciutissima in Italia dove ama gareggiare, in questo 2019 ha migliorato il primato personale sui 42km in aprile alla Maratona di Sant’Antonio a Padova dove ha fermato il cronometro sul 2h37’55”. È una stakanovista delle gare, una mangia chilometri come si dice in gergo. Il 31 marzo aveva già corso migliorando il primato personale a Treviso arrivando 2^ in 2h39’27”, la domenica successiva a Milano si è migliorata ancora con 2h38’47” e infine Padova come detto. A maggio, storico per non dire eroico, il suo quinto successo consecutivo in 7h31’05” alla 100km del Passatore, l’ultramaratona più famosa del mondo che va da Firenze a Faenza e ancora in giugno il primo posto alla 50km Pistoia-Abetone, altra gara storica italiana, quasi tutta salita, in 4h00’28”. La maglia della nazionale era già pronta per i mondiali di atletica di Doha di fine settembre, ma la fortuna in quest’occasione non l’ha aiutata: “Non è andata come avrei voluto – dice Nikolina – una forte intossicazione alimentare a Doha il giorno prima della gara mi ha completamente debilitata, sono stata ricoverata due giorni in ospedale, proprio nella notte della gara. Ci tenevo tanto, sono molto dispiaciuta, sono certa che avrei fatto bene nonostante le condizioni climatiche proibitive di caldo e umidità che le altre hanno trovato”.

In ottobre ha corso a Venicemarathon, novembre la vedrà al via di Ravenna domenica 10 e poi Firenze, il 1 dicembre sarà alla Sorrento Positano ultramarathon 54km ed infine, eccola finalmente a Pisa per chiudere un intenso anno di gare.

LE DISTANZE – Come sempre la Maratona di Pisa 42,195km è gara Fidal su percorso misurato AIMS-IAAF con partenza alle ore 9. In contemporanea si svolge La Mezza Maratona 21km competitiva Uisp, oltre alle tre Christmas Run ludico-motorie di 14 km, 7 km e 3 km.

ISCRIZIONI – Per iscriverti alla Cetilar Maratona di Pisa o a La Mezza Maratona, clicca QUI, mentre, per chi preferisce iscriversi offline, è possibile trovare sul nostro sito l’elenco dei Maratona di Pisa Point nei quali sarà possibile acquistare il proprio pettorale