La prima casa realizzata in paglia a Crespina Lorenzana

PISA – Alla scoperta dell’architettura ecosostenibile in provincia di Pisa: questo l’appuntamento promosso da MyDATEC il prossimo 16 giugno.

L’azienda, che propone sistemi innovativi per la climatizzazione ed il controllo della qualità dell’aria, presenta la prima casa naturale realizzata interamente in paglia nel comune di Crespina Lorenzana in provincia di Pisa.

L’abitazione, progettata in chiave green dall’arch. Matteo Pierattini di Officina Abitare e dall’Ing. Andrea Baldini di Fabbrica del Sole, è un edificio a zero emissioni (NZEB) costituito da una struttura in legno lamellare dalle eccellenti proprietà antisismiche, isolata mediante l’impiego di balle di paglia e corredata da un impianto di ventilazione meccanica controllata termodinamica MyDATEC per massimizzare il comfort abitativo e l’efficienza energetica.