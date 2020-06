La Chiesa in lutto. Se ne va Don Danilo Battaglini storico parroco di San Pio X ed editore di Radio Incontro

PISA – Proprio domenica 14 giugno nel giorno del Corpus Domini intorno alle 14 ci ha lasciato Don Danilo Battaglini, storico parroco di San Pio X ed editore di Radio Incontro.

Un parroco in un quartiere molto difficile di Pisa che ha attraversato e guidato come una nave in tempesta nel corso degli eventi socio economici e nella storia politica italiana, dalle contestazioni del ’68, al pericolo della droga degli anni successivi, alla difesa dei valori cristiani contro la secolarizzazione.

Don Danilo Battaglini, classe 1924, ha operato davvero per il bene comune, che il buon Dio gli aveva affidato, aiutando decine di famiglie in difficoltà, appunto, per il pericolo droga o sbandamento ma anche aiutando gli anziani e i più deboli. Don Danilo si è speso moltissimo nella sua carriera di insegnante di Religione alle scuole elementari “Carlo Collodi” e Medie “Giuseppe Mazzini” di Porta a Lucca.

Lo hanno conosciuto generazioni di pisani apprezzandone la bontà e la schiettezza. Non era un prete da poltrona, Don Danilo. Organizzatissimo e attivo, idee varie, rubriche radiofoniche. Per farlo, installò un piccolo ponte radio nei locali parrocchiali per trasmettere via etere, non solo la Santa Messa, ma anche apprezzate e vibranti rubriche settimanali di approfondimento religioso: “L’ora degli Malati e delle casalinghe“, il quotidiano “Pensiero religioso del Mattino“, “Piccola lezione biblica“, “Catechesi degli adulti” sono andate in onda fino all’ultimo.

“Presidente della Società Cooperativa Radio Incontro, dette anche alle stampe un fortunato giornalino parrocchiale “Il Tralcio“, letto sempre con molta curiosità da tutti. Nei decenni in San Pio X, è riuscito non solo a gestirne l’ordinaria manutenzione ma anche a costruire un campanile e degli spazi ricreativi. Don Battaglini era per tutti “Don Danilo”, tagliente, acuto, ma buono e positivo, pronto a far emergere la parte migliore da ogni persona. Ci mancherai, Don Danilo. E’ stata una fortuna averti conosciuto. 10, 100, 1000 Don Danilo”. Lo staff di Radio Incontro.

Stasera, Domenica 14 Giugno Corpus Domini alle ore 21 si svolgerà il S.Rosario nella chiesa di San Pio X° con esposizione di Don Battaglini. Stessa cosa domani sera lunedì 15 giugno alle ore 21.

L’ultimo saluto a Don Battaglini è previsto per martedì 16 giugno alle ore 16 nel campo sportivo della Chiesa. La salma resterà esposta domani lunedì 15 giugno dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 23, e martedì mattina dalle 8 alle 13.