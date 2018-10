La classifica marcatori: Ciccio Tavano al comando. Per il Pisa in tre a quota due reti

PISA – E’ Ciccio Tavano attaccante della Carrarese capolista a comandare la classifica dei marcatori del girone A del campionato di serie C. Il suo gol al Garilli. il sesto stagionale, non ha evitato la sconfitta degli apuani contro il Piacenza ridotto in dieci uomin, che in casa non poteva fallire dopo la netta sconfitta contro il Novara.

di Antonio Tognoli

Tavano al comando. Dietro al bomber ex Pisa e Livorno che ha realizzato due penalty, c’è la sorpresa Martignago bomber dell’Albissola ultima in classifica ma con tre rigori realizzati, il suo compagno di squadra Caccavallo e il centravani piacentino Romero autore del rigore sblocca partita con il Pisa. A quota quattro reti c’è Rolando del Gozzano che lunedì sera (ore 20.45, diretta Rai Sport) affronterà nel posticipo dell’ottava giornata i nerazzurri al Silvio Piola di Vercelli.

Marcatori nerazzurri. Con i tre gol di ieri sera alla Pro Piacenza realizzati ieri sera, sono sei le reti messe a segno dal Pisa fino a questo memento equamente distribuite. Due reti le ha realizzate Davide Moscardelli, di cui una su rigore, due Gaetano Masucci e due Alessandro De Vitis, di cui una su rigore.

Gli assist. Non c’è un vero e proprio uomo assist per il momento. Così come i gol anche l’ultimo passaggio in questo scorcio iniziale della stagione è stato affidato a ben quattro interpreti diversi. Ad aprire le danze è stato Davide Di Quinzio a servire sulla testa di Moscardelli i primi tre punti stagionali con il Cuneo, poi ci ha pensato Lisi a Piatoia a servire De Vitis, pochi minuti dopo il rigore trasformato dal Mosca che aveva sbloccato il risultato. Contro la Pro Piacenza gli uomini dell’ultimo passaggio sono stati due. Dapprima Marconi ha imbeccato Masucci per il gol sblocca partita e ad inizio ripresa Marin ha messo sulla testa di Masucci il raddoppio direttamente da calcio d’angolo.

LA CLASSIFICA MARCATORI

6 RETI: Tavano (Carrarese)

5 RETI: Martignago (Albissola), Caccavallo (Carrarese), Romero (Piacenza)

4 RETI: Rolando (Gozzano), Rovini (Pistoiese), Morra (Pro Vercelli)

3 RETI: Buglio (Arezzo), Piscopo (Carrarese), Pereira (Juventus U23), Cacia (Novara), Ragatzu (Olbia), Nolè (Pro Piacenza)

2 RETI; Moscardelli, Masucci, De Vitis (PISA SC), Cais (Albissola), De Luca (Alessandria), Biasci (Carrarese), Kanis (Cuneo), Mota (Entella), Bunino (Juventus U23), Bortolussi, Sorrentino (Lucchese), Ceter (Olbia), Latte Lath, Luperini (Pistoiese), Mastroianni (Pro Patria), Scardina, Volpicelli (Pro Piacenza).

La foto di Gaetano Masucci è di Roberto Cappello