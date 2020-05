La Cooperativa Elleuno ricorda il Dott. Giglioni

PISA – “Una persona generosa, il dott. Francesco Giglioni, scomparso il 9 maggio a Marina di Pisa a causa del Coronavirus all’età di 72 anni. Un uomo che ha messo gli interessi della comunità davanti a tutto e a tutti“. La Cooperativa sociale Elleuno ricorda il proprietario della farmacia Benini venuto meno a causa del Covid qualche giorno fa.

“È sempre stato un punto di riferimento per le nostre residenze del litorale, per l’approvvigionamento dei farmaci e di tutto quanto potesse risultare necessario. La sera si recava di persona alla RSA ‘Madonna della Fiducia’ di Calambrone (Pisa) per consegnare direttamente i farmaci, evitando così agli operatori di doversi spostare. Il suo è sempre stato uno spirito fortemente collaborativo. Tutti gli anni partecipava al consueto scambio degli auguri di Natale della residenza per anziani Nissim di Marina di Pisa“.

“È sempre stato in prima fila per organizzare servizi del litorale che sono stati necessari anche per le nostre RSA.Cooperativa sociale Elleuno ricorda con stima e riconoscenza questo grande professionista della medicina che merita di essere onorato per il suo altruismo. Un uomo profondo, che lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità del litorale e certamente anche nelle nostre strutture, per le quali la sua umanità è stato un autentico caposaldo“, conclude la nota stampa.