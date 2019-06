La Coppa della promozione in serie B sarà esposta al Centro Commerciale Pisanova

PISA – L’esposizione della coppa della promozione presso il Centro Commerciale Pisanova è stata ufficializzata dal presidente del Pisa Sc Giuseppe Corrado nel corso di una conferenza stampa nel pomeriggio di giovedì 27 giugno.

di Giovanni Manenti

“L’idea di esporre fino a fine giugno (nei giorni 28 e 29) la coppa per il successo nei Playoff presso il Centro Commerciale Pisanova è nata da Riccardo Silvestri responsabile della comunicazione del Pisa, ed io l’ho immediatamente appoggiata per consentire ai tifosi di potersi fare una foto con un Trofeo di cui siamo orgogliosi – afferma il presidente Giuseppe Corrado

– per averci creduto fino in fondo e che ritengo sia stato quanto mai meritato per come abbiamo disputato il girone di ritorno e soprattutto dominato i Playoff, con la convinzione che la nostra non sia stata una promozione bensì un ritorno in una categoria di sua spettanza e questa è la cosa che mi rende più orgoglioso nel restituire ai tifosi ed alla città una squadra degna delle sue tradizioni sportive”, conclude il numero uno nerazzurro.