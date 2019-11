La CrazyBand sul palco della Route 66

ASCIANO PISANO – Una serata da non perdere sabato 23 novembre alla Route 66 di Asciano Pisano. Sul palco del locale in Via delle Sorgenti si esibiranno alle ore 22.30 la CrazyBand, la pazza band della dance nata agli inizi degli anni 90 che da allora fa scatenare il pubblico con il suo repertorio anni 70/80 in esecuzioni da veri professionisti.

I sette elementi che la compongono si sono infatti incontrati nel segno della musica professionale e insieme hanno dato vita a una band davvero speciale: Mauro Taddei alla chitarra, Michele Patriarchi alla batteria, Marco Ghilarducci alle tastiere, Carlo Cantile al basso, Vito Cuviello al sax, Chiara Prispoli e Leonardo Cerri al microfono, con la collaborazione della cantante Elonora Vecchio, partecipante a The Voice 2014.

Una grande serata da non perdere preceduta dalla cena che avrà inizio alle ore 19.30. Porte aperte alla Route per il concerto dalle ore 22.30 con ingresso libero.

Per maggiori info e prenotazioni 050.857126