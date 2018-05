“La Cucina dei Nonni”, Paim e RSA Viale insieme per un grande progetto

PISA – Un’iniziativa di quelle che fanno bene al corpo ed al cuore, quella che è stata presentata presso l‘Istituto Alberghiero Matteotti di Pisa venerdì 4 Maggio, a completamento del progetto “La Cucina dei Nonni“, con il patrocinio della Cooperativa sociale PAIM.

di Giovanni Manenti

Si è trattato di un percorso, durante il quale, gli Studenti dell’Alberghiero hanno preso contatto con gli anziani della vicina struttura Umberto Viale, i quali hanno proposto loro le antiche ricette della tradizione toscana e pisana in particolare, descrivendo con dovizia di particolari i vari ingredienti necessari e le modalità di cottura. Alcuni di essi hanno poi materialmente seguito i ragazzi nel mettere in pratica le ricette, dando consigli dove necessario, ancorché a questi ultimi sia stata concesso un piccolo margine di autonomia nel preparare o singoli piatti.

Tutto ciò ha poi trovato concretizzazione nel pranzo offerto, il cui menù prevede antipasto tipico toscano, lasagne al ragù, roast beef con patate arrosto e, per concludere, cheesecake con salsa al vin santo e crumble di cantuccini.

“Giungiamo a completamento di un percorso che ha visto protagonisti la PAIM, i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Matteotti e la R.S.A. Umberto Viale – afferma il Prof Caruso – e consentito un connubio tra gli anziani ospiti della Casa di Riposo e gli studenti in un’ottica di interconnessione generazionale in un settore importante come la ristorazione ed in cui ognuna delle due parti ha fornito il proprio fattivo contributo. Da un lato, difatti, gli anziani hanno proposto le antiche ricette della nostra cucina e della tradizione pisana, tant’è che il Progetto è denominato “La Cucina dei Nonni”, è dall’altra i ragazzi hanno potuto mettere in pratica ricette di cui forse non erano a conoscenza, facendo sì che la tradizione locale venga rispettata e tramandata. In più, non posso non sottolineare la perfetta sintonia tra studenti ed anziani, consentendo di smentire il luogo comune che gli stessi non riescano a rapportarsi con le persone anziane, in uno scambio di esperienze produttivo per entrambi.

Per tutti coloro che desiderassero apprezzare o rinverdire i piatti della nostra Cucina tradizionale, la Cooperativa PAIM ha prodotto un opuscolo dal titolo “Le ricette pisane dei Nonni” suddiviso per categorie (antipasti, primi, secondi e dessert…), consultabile anche su Internet sui siti sia della Cooperativa che dell’Istituto Alberghiero….