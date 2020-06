La Curva Nord Maurizio Alberti in merito alla Variante Stadio

PISA – La Curva Nord Maurizio Alberti interviene in merito alla questione Stadio con una nota stampa. Le previsioni sono che passerà molto tempo prima di un ritorno del grande pubblico sulle gradinate quindi proviamo a sfruttare questo triste periodo per qualcosa di utile a tutti.

La tifoseria nerazzurra , in tempi normali, avrebbe subito notevoli disagi se l’Arena si fosse trasformata in un cantiere, con la chiusura di settori, spostamenti di abbonati e quant’altro. Si presenta l’occasione, per cause indipendenti, di mettere mano al progetto e al tempo stesso limitare i danni collaterali: è il momento migliore per passare dalle parole ai fatti.

Pisa aspetta che si dia un’accelerata significativa e che si concretizzi finalmente quanto promesso e affermato da entrambe le parti. Interveniamo, quindi, per chiedere che il periodo di gare a porte chiuse sia sfruttato per iniziare i lavori.

I gruppi della Curva Nord Maurizio Alberti