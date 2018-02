La Curva Nord Maurizio Alberti ricorda l’assemblea pubblica

PISA – I gruppi organizzati della Curva Nord Maurizio Alberti ricordano l’invito All’assemblea pubblica di giovedì 1 febbraio alla Stazione Leopolda.

“Vogliamo ribadire l’invito, esteso a tutti i tifosi del Pisa e ai cittadini, per una larghissima partecipazione all’Assemblea Pubblica da noi indetta sulla questione stadio per Giovedi sera, ore 21.00, presso la Leopolda. Come ampiamente annunciato, parteciperanno, su nostra richiesta, il Presidente del Pisa Sporting Club, Corrado, e il Sindaco di Pisa, Filippeschi. Vorremmo però che non rinunciassero alla presenza tutti quei soggetti che in questo momento si dicono contrari, o pensano di esserlo: l’invito è rivolto anche e principalmente a loro, tutti potranno esprimere tranquillamente il proprio pensiero e sicuramente è da pareri discordanti che si arricchirà la discussione e magari si troverà la strada più corretta per perseguire il nostro obiettivo. Obiettivo che non è dar ragione a questo o a quello, né tirare la volata a qualcuno, ma trovare una soluzione condivisa per arrivare in tempi brevi e senza ostacoli pregiudiziali alla sospirata realizzazione del nuovo stadio e conseguentemente alla riqualificazione del quartiere che lo ospita. Rinnoviamo pertanto il nostro appello per una presenza attiva di tutte le componenti cittadine: sarebbe inutile tenere una riunione a senso unico, dove si è tutti d’accordo, e poi scoprire dal giorno dopo che non è così per mezzo di freddi comunicati o interviste.

I GRUPPI DELLA CURVA NORD MAURIZIO ALBERTI”