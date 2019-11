La decima edizione del Pisa Gospel Festival al Teatro Verdi di Pisa

PISA – Presentata venerdì 22 novembre presso la sala stampa del Comune di Pisa la decima edizione del Pisa Gospel Festival, iniziativa a scopo benefico che si svolgerà 28 novembre alle ore 21,15 al Teatro Verdi e che vedrà quest’anno il relativo incasso interamente devoluto alla Associazione Italiana Persone Down Onlus, Sezione di Pisa, la quale destinerà il citato introito al proprio Progetto “Fare Centro”, rivolti a giovani ed adulti affetti da Sindrome di Down per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

di Giovanni Manenti

Tale scelta è avvenuta sulla base della recente conclusione del “Down Tour”, ovvero un viaggio del Camper con equipaggio composto da persone con detta sindrome, educatori e genitori, che ha attraversato l’intera Penisola, per un percorso di 5mila chilometri in 38 tappe, per festeggiare i 40 anni dalla Fondazione dell’AIPD Nazionale e si pone come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica portando un messaggio di solidarietà ed inclusione verso soggetti che possono tranquillamente trovare una loro specifica collocazione a livello sia sociale che lavorativo …

“Ringrazio il Comune di Pisa – afferma Schinelli – per tutto il supporto che ci fornisce per le nostre iniziative durante l’anno e soprattutto l’Associazione “Voices of Heaven” per aver scelto di donare alla nostra Associazione il ricavato dell’evento, che sarà destinato al progetto “Fare Centro”, che ha come obiettivo l’inserimento dei ragazzi down nel Mondo del Lavoro”.

Matteo Del Rosso insieme all’assessore Paolo Pesciatini



“Noi come Teatro Verdi di Pisa siamo felici di poter ospitare questa manifestazione che sta oramai divenendo un appuntamento tradizionale – afferma Patrizia Paoletti Tangheroni – e concordo con la scelta di devolvere l’incasso a favore di una Associazione che svolge una splendida attività, facendosi carico con una grande umanità di persone disabili per la loro crescita ed inserimento nella società”.

Un momento della conferenza stampa in Comune



“La nostra Associazione – afferma Angiulli – nasce nel 2006 con lo scopo di far conoscere la Musica Gospel affiancandola ad un impegno nel sociale attraverso la creazione di eventi il cui ricavato è devoluto a vari Enti od Associazioni, ed è un motivo di orgoglio che quest’anno si festeggi la decima edizione del Pisa Gospel Festival, a testimonianza di quella idea nata nel 2006 come un qualcosa di difficile realizzazione”.

“Tengo a precisare che l’edizione di quest’anno ha per me dei significati particolari, in quanto sono nato e cresciuto con il Teatro Verdi afferma Sandro Macelloni – oltre al fatto di aver accompagnato come batterista i “Voices of Heaven” nel corso della mia carriera, con in più la presenza di Eric Turner, uno degli artisti più affermati nel Gospel a livello mondiale, mentre mi fa piacere la presenza a questa Conferenza Stampa dei Vigili del Fuoco poiché mio padre, ora in pensione, era anch’egli Vigile del Fuoco”.

“IL Pisa Gospel Festival – afferma l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini – è un dono fatto alla città e che contiene dei valori universali quali la solidarietà, l’uguaglianza e l’amore per il prossimo di cui la nostra Società ha ancora bisogno e dobbiamo pertanto far sì che iniziative come queste vengano apprezzate e divulgate, così come è importante che si sia giunti alla decima edizione, al pari che il ricavato vada all’Asociazione di AIPD Onlus di Pisa, di cui noi in Comune abbiamo un validissimo esempio nel nostro Matteo Del Rosso”.