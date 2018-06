La decima edizione dell’Open House: aperitivo con gli artisti

PISA – Venerdì 22 Giugno a partire dalle ore 18 a Pisa, in via Nino Bixio 25 si terrà la decima edizione dell’Open House, l’esposizione di opere di artisti locali organizzata da PI Management, Innotec, Trust-IT Services e COMMpla, società attive nell’ambito dell’informatica e della comunicazione.

L’evento, ad ingresso libero, sarà l’occasione per il pubblico di conoscere ed apprezzare le opere di sette artisti toscani (di nascita o di adozione) gustando un aperitivo insieme agli autori.

Tra gli artisti presenti in questa decima edizione troviamo:

Enrico Fornaini, formato nella bottega dei maestri Annigoni e Stefanelli e specializzato in affreschi e dipinti su tavola;

Paola Fanucchi, da sempre legata al mondo fumettistico e illustrativo nonché da dieci anni stretta collaboratrice del famoso Lucca Comics and Games, la più grande rassegna italiana del settore;

Tiziana de Felice, nata sotto lo schema della pittura della “macchia” tipico dello stile labronico, oggi rielabora la realtà in una dimensione al limite dell’onirico;

Silvia Forzoni, che lega la sua ricerca artistica ad una dimensione terapeutica,esplorando problemi e traumi, sviscerandoli e curandoli con la sensibilità dell’artista;

Ilenia Rosati, il cui motto è “creare è un antidoto contro la noia”: le sue creazioni hanno caratteristiche ludiche, sono immagini festose, vogliono essere colore, gioco e allegria;

Lucilla Panerai, la cui passione per il disegno come forma artistica nasce sulla scia di un momento, un pensiero, un’emozione quasi casuale che si trasforma in una esperienza di arricchimento personale e collettivo;

Roberta Cintura, aka Flooxypop, digital artist, transita dai fumetti alle illustrazioni per bambini passando dalle decorazioni su legno ai tatuaggi.

La mostra offrirà ai visitatori un’esperienza unica e coinvolgente, insieme all’opportunità di conoscere personalmente gli artisti e acquistare le loro opere.