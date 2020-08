La denuncia della CGIL: “Alla RSA Remaggi di Cascina in tempo di Covid si tagliano le ore di pulizie”

CASCINA – La FP CGIL e la Filcams CGIL di Pisa, esprimono preoccupazione per il cambio di appalto che dal 1° di settembre avverrà per il servizio di pulizie e guardaroba presso la RSA gestita dall’ APSP Remaggi, nel comune di Cascina.



Nell’ambito della trattativa prevista dai Contratti nazionali di lavoro, finalizzata alla salvaguardia dell’occupazione e della retribuzione dei lavoratori, che passano dall’azienda uscente alla nuova aggiudicataria, il nuovo gestore, comunica che subentrerà riorganizzando il servizio con una riduzione di ore di pulizia e di personale .



Infatti a fronte della rinuncia di 2 lavoratrici al passaggio con il nuovo gestore, non solo queste non verranno sostituite, ma si prevedono ulteriori riduzioni orarie sulle pulizie, per circa 33 ore complessive settimanali .



In un momento in cui tutte le RSA rappresentano le strutture dove si concentrano le maggiori criticità legate alla diffusione del Covid e dove sono presenti le persone più fragili e maggiormente esposte ai rischi della pandemia, risulta incomprensibile come il servizio di pulizia, anziché prevedere un potenziamento , subisca una drastica riduzione , che sicuramente nessun macchinario ad alta tecnologia potrà compensare.



Chiediamo che la Committenza ed il Comune di Cascina, intervengano urgentemente esercitando la responsabilità sociale che dovrebbe competere ad ogni istituzione, nei confronti dell’occupazione e per garantire la qualità e la sicurezza, indispensabile ed irrinunciabile per gli anziani e per i lavoratori” .