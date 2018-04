La Dinamo Piagge entra nel Progetto Pisa Ovest per un grande polo calcistico a Pisa

PISA – Dopo Aurora, Sporting 2000, San Sisto e Alberone anche la società pisana Dinamo Piagge si aggiunge al Progetto Pisa Ovest per dare vita ad una grande società di calcio dilettantistico sotto un unico progetto tecnico.

La famiglia del Pisa Ovest si allarga dunque per completare un progetto iniziato qualche anno fa che si è pian piano strutturato affermandosi ai vertici provinciali e non.

Il Progetto Pisa Ovest, parallelamente agli obbiettivi di crescita del settore giovanile proiettato ormai verso una dimensione regionale con le squadre Allievi e giovanissimi, offre a tutta la città la possibilità di utilizzare 5 impianti per eventi sportivi con lo specifico obbiettivo di consentire a chiunque abbia dai 6 ai 70 anni di praticare lo sport piu bello del mondo in un clima di serenità e positività.

Inoltre l’obiettivo a tendere delle società facenti parte del progetto è quello di consentire un rafforzamento della prima squadra del Pisa Ovest per raggiungere categorie prestigiose con giocatori provenienti dall’ormai solida “cantera” interna formatasi negli anni. L’ulteriore ingresso della Dinamo Piagge, giovane ma ben strutturata allarga sempre più il progetto Pisa Ovest con la filosofia che l’ha sempre contraddistinta e con la consueta unità di intenti. “Il nostro obiettivo – dice il presidente Francesco Degl’Innocenti che si fa portavoce della holding, – è quello di creare un gruppo di lavoro che sfrutti le sinergie di ogni singola componente, di ogni singola società di cui il Pisa Ovest si compone per creare un polo calcistico a Pisa e Provincia che garantisca qualità tecnica e una buona organizzazione.

Proprio con queste prerogative diamo il benvenuto nella nostra famiglia a Marco Farina presidente della Dinamo Piagge che ha permesso al progetto di ottenere un ulteriore salto di qualità .

“Fa piacere entrare a far parte di un progetto importante e di ampio respiro come questo – afferma Marco Farina, presidente della Dinamo Piagge – siamo orgogliosi di esserci uniti alla società Pisa Ovest che è l’esempio di come le sinergie tra società (che in passato sono state rivali ) sia la ricetta giusta per costruire un progetto vincente, non solo sportivamente ma anche socialmente“.

Il quadro tecnico viene completato da una importante collaborazione con il Real Forte Querceta (società di vertice in serie D) che risulta un ottimo partner per la valorizzazione dei ragazzi con qualità che escono dal settore giovanile del Pisa Ovest.