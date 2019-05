La Festa del Monte Pisano. I Nomadi e lo show di Lady Gaga al Parco della Pace di Pontasserchio

PONTASSERCHIO – La prima grande festa per il Monte Pisano avrà come splendida cornice il Parco della Pace di Pontasserchio nel comune di San Giuliano Terme per due grandi giornate all’insegna del cibo con lo street food, tante attività sportive e naturalmente la grande padrona sarà la musica con due concerti imperdibili, venerdì 14 giugno con I Nomadi ed il sabato 15 giugno con ArtPop Lady Gaga Show, il più grande spettacolo live dedicato proprio a lei, Lady Gaga. L’evento è promosso da MontepisanoTree con il patrocinio dei Comuni di San Giuliano Terme, Buti, Calci, Capannori, Vecchiano, Vicopisano e Lucca. Partner delle due giornate saranno Acque Spa, Geofor, IperModaFactory, Zo-Va, New Lige Gim, Officine Garibaldi e PuntoRadio. i

di Antonio Tognoli

Le persone che parteciperanno all’evento di venerdì 14 giugno dalle ore 17 potranno sorgeggiare un aperitivo e poi prenotare le attività sportive per sabato 15 giugno. A disposizione una scelta variegata di attività sportive che hanno dato adesione all’evento come la scuola di scherma di Antonio Di Ciolo, il Karate con la scuola di Franco Caselli, il Parapandio Pisa con Walter Bardi, Aguaraja con Rafting, e Kayak, il Trekking con il Wild Tuscany Treks e l’arrampiacata con il Prorock e le Biking con il Tuscany Ride a Bike del Montepisano.

E sempre durante le due giornate la flotta di Ape Tuscan Street Food sarà a disposizione del pubblico con i migliori prodotti toscani selezionati sul nostro territorio oltre a panini gourmet, gelati e dolci ed i migliori vini della Strada del Vino.

Fissati per le ore 21.30 entrambi i concerti. Venerdì 14 giugno sarà la volta de I Nomadi in concerto per il Monte Pisano. I biglietti il concerto si possono prenotare sul sito TicketOne (www.ticketone.it). Il costo del biglietto in prevendita è di 20 euro, mentre il giorno del concerto costerà 22 euro. Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni e per i disabili (l’accompagnatore paga). Per ulteriori info info@montepisano.travel oppure 050.7846847.

Sabato 15 giugno sarà la volta dell’ArtPop Lady Gaga, il più grande spettacolo live dedicato a Lady Gaga in circolazione. La band ripercorre l’intera carriera dell’artista italoamericana dal 2008 ad oggi, portando sul palco i suoi migliori successi con infiniti cambi d’abito, una scenografia stratosferica con effetti, luci, musica e l’unica impersonator polistrumentista di Lady Gaga, supportato dalla make up artist del corpo di ballo di Gaga, Marissa Jade.