La Festa di Sant’Ubaldo: il programma

PISA – La 41esima edizione della Festa della Settimana alle Piagge meglio conosciuta come Sant’Ubaldo quest’anno causa emergenza Covid-19 sarà trasmesso on line. In questi giorni è stato anche ufficializzato il programma

PROGRAMMA

Dal 12 al 16 maggio

Rassegna di foto storiche gentilmente scelte e donate dalla pagina FB ” Il Popolopisano”

Presentazione Premio Letterario Sant’Ubaldo edizione 2020

Mercoledì 13

Mercoledì 13 Ubaldo Baldassini: l’Uomo ed il Santo – Prima parte – A cura dello Storico Alessio Bologna.

compagnia Vernacoliere della Brigata dei Dottori. Rassegna Floreale curata da Omnistore Flowers presso Centro Commerciale Cisanello.

Giovedì 14

Giovedì 14 Il culto Ubaldiano a Pisa: origini e caratteristiche – Seconda parte della storia di San Ubaldo ed il

compagnia Vernacoliere della Brigata dei Dottori.

VENERDI 15

Il 32° Canto dell’inferno di Dante Alighieri, introduzione e recitazione dell’Attore Andrea Buscemi.

Presentazione ed elaborazione del Piatto di San Ranieri a cura del cuoco scrittore Paolo Ciolli.

La Torta di Sant Ubaldo elaborata e descritta da Lido Baronti della Pasticceria “LILLI IN”

Tre vini presentati da Gian Luca Soldani enotecario.

SABATO 16 Festività di Sant’Ubaldo

Messaggio del Sindaco Michele Conti

ore 11 S.Messa in S.Michele degli Scalzi, officiata da don Lorenzo Bianchi.

Messaggio dell’Arcivesco di Pisa S.E. Giovanni Paolo Benotto.

Messaggio del Vescovo di Gubbio Mons. Luciano Paolucci Bedini

Al termine Benedizione delle Bandiere della Magistratura di San Michele

Dal 18 al 24 maggio



presentazione da parte delle case editrici e dei loro autori dei volumi che partecipano al Premio Letterario.



Video e post che riceveranno i commenti del pubblico.