La Festa Provinciale della Lega a Tirrenia. Le foto

PISA – Davanti a circa un migliaio di simpatizzanti si è svolta la Festa Provinciale della Lega di Pisa presso il Bagno Imperiale a Tirrenia.

di Antonio Tognoli

“Una vita da mediano” la canzone di Luciano Ligabue è stata scelta per rappresentare il successo del Cartoccio prima a Pisa e poi a Cascina.

A parlare per primo il Segretario Provinciale Gabriele Gabriellini: “Nel 2019 dobbiamo cercare di prendere altri comuni della Provincia dove ci saranno le elezioni .

L’Assesssore al bilancio del Comune di Cascina Dario Rollo fa il punto dopo due anni di governo: “Onore rappresentare i cittadini di Cascina. Quando ci siamo insediati a Cascina abbiamo trovato un bilancio disastroso. Non c’era un equilibrio finanziario che noi abbiamo ristabilito. Venivano impegnati gli oneri. La Lega ha fatto investimenti con gli oneri e siamo rientrati pagando i nostri dipendenti con i soldi nostri”.

Assessore Ambiente del comune di Cascina Luciano Del Seppia: “Sono subentrato da un anno in comune all’assessore Parini, mettendomi subito a disposizione lavorando sulla questione rifiuti della Tari. Molti facile parlare di riciclo senza istruire i cittadini. Noi lo stiamo facendo. Tutto quello che oggi crea perplessità domani potrebbe essere un vantaggio”.

Assessore alla cultura allo sport del Comune di Cascina Leonardo Cosentini: “Sono l’ultimo arrivato sono onorato di metterci la faccia per questo governo. Interverremo sull’edilizia scolastica con parecchi interventi. Cascina ha una grande voglia di cambiare e noi stiamo programmando un futuro importante per i nostri bambini.

L’Assessore alle Politiche Sociali Gianna Gambaccini afferma: “Stiamo cercando di rimettere a posto i cocci lasciati dalla precedente amministrazione. Diversi danni sono stati fatti. Come abbiamo promesso “prima gli italiani”. Stiamo pensando di istituire un fondo per i poveri e credetemi ce ne sono tanti che tutti giorni passano attraverso il mio ufficio. I progetti sono tanti il lavoro sarà molto da fare. Abbiamo in mente di collaborare con l’assessore Bonanno per eliminare il campo abusivo rom ad Ospedaletto oratorio. Insomma l’importante è credere nel progetto”.

L’Assessore alla Sicurezza del Comune di Pisa Giovanna Bonanno elenca i risultati dei due mesi della sua gestione: “In soli due mesi dal nostro insediamento abbiamo messo in atto le operazioni” spiagge sicure” che ha conseguito diversi risultati. Ecco i dati. Espulsione di 70 immigrati irregolari e ben 32 rimpatriati. 3 arresti è 17 sequestri penali. Abbiamo chiusi 5 minimarket e 4 centri di massaggio, 1 magazzino del falso. 3 attività cinesi 75 sequestri Amministrativi, 15 sequestri amministrative sul litorale. Questa è la Lega del “non slogan” che passa dalle parole ai fatti”.

Durante la serata si è esibito Ivan Cardia una sorta di cantastorie della Lega in giro per l’Italia che ha cantato davanti alla platea del Bagno Imperiale “Mare Verde”.