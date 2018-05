La Gabella conquista ancora il successo al Gioco del Mulino a Calci

CALCI – La Gabella trionfa in 5’36” nell’edizione 2018 del Gioco del Mulino in Piazza Garibaldi a Calci.

di Antonio Tognoli

È la seconda vittoria consecutiva per il rione calcesano che trionfa sconfiggendo il rione di Pontegrande autentica sorpresa di questa edizione dopo che lo scorso anno trionfò su Castelmaggiore.

Pontegrande ha sconfitto in 1’24” La Pieve ed in semifinale ha sconfitto in 2’24” Nicosia in una semifinale combattuta. La Gabella invece aveva superato in 4’26” nell’altra semifinale il Castelmaggiore.

Molte le persone accorse in Valgraziosa per l’edizione 2018 del gioco del Mulino. “Un gioco sempre più in ascesa – dice il Sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti – ho visto con molto piacere molta gente in Piazza ad assistere al Gioco del Mulino. Ovviamente sono molto soddisfatto del successo della Gabella che è il mio quartiere. La nostra Amministrazione è a completa disposizione per migliorare ancora questo gioco che deve essere un veicolo importante per i giovani che dovranno portare avanti questa tradizione“.

Tutte le sfide sul Mugnaio: fasi eliminatorie

Nicosia batte Montemagno in 4’15”

Castelmaggiore batte la Corte in 4’46”

Pontegrande batte La Pieve in 1′ 24″

La Gabella batte Castello in 1’41”

SEMIFINALI

Pontegrande batte Nicosia in 2’24”

Gabella batte Castelmaggiore in 4’26”

FINALISSIMA

Gabella batte Pontegrande in 5’36”