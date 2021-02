PISA – Si celebra oggi 21 febbraio la Giornata Nazionale del Braille è una ricorrenza istituita con la legge n. 126 del 3 agosto 2007.

Un momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti, in coincidenza con la giornata mondiale della difesa dell’identità linguistica promossa dall’Unesco (l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura). Infatti, questo sistema consente ai ciechi di accedere al patrimonio culturale scritto dell’umanità.