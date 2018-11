La giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole a Pisa

PISA – La Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole è promossa dal MIUR per ricordare un tragico evento del 2008 al Liceo scientifico “Darwin” di Rivoli in programma venerdì 23 novembre dalle ore 9 alle ore 10.45-all’IIS L. da Vinci, Fascetti in Via Contessa Matilde a Pisa.

In questa occasione l’Istituto Italiano per la Sicurezza ha organizzato a Pisa, in collaborazione con l’IIS L. da Vinci – Fascetti un evento che promuove la Peer Safety Education (PSE), una metodologia didattica innovativa in cui gli studenti più grandi sono tutor dei più piccoli e, in questo caso trasmettono loro elementi di cultura ambientale, di salute e sicurezza con l’intento di raggiungere anche le loro famiglie.

Negli ultimi due anni la Peer Safety Education sul tema della sicurezza ha coinvolto oltre 15.000 giovani di ogni fascia di età e ora l’Istituto Italiano per la Sicurezza intende diffonderla su scala nazionale.

La Direzione Territoriale INAIL di Pisa parteciperà attivamente all’evento, intervenendo sugli infortuni ai ragazzi giovani, con un focus sugli incidenti in itinere e con un’attenzione a problematiche legate alla sordità causata da comportamenti non corretti.

Dopo aver ascoltato le testimonianze di allievi e docenti, la giornata si concluderà con la presentazione del nuovo progetto PSE per l’anno scolastico 2018/2019, a cui hanno già aderito per la provincia di Pisa gli Istituti Scolastici IC I. Masih, IC Fibonacci, IC Fucini, Lic. Art. Russoli, IPSSAR Matteotti, IIS L. da Vinci – Fascetti e che, probabilmente, verrà esteso ad altre province sul territorio italiano con accordi in corso di finalizzazione.

L’iniziativa vuol contribuire alla riduzione degli incidenti sul lavoro e nella vita quotidiana che ogni anno generano oltre 12.000 di vittime (tante sono quelle, sommate, del lavoro, strada e ambiente domestico).