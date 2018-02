La grande boxe torna a San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Torna la grande boxe. Sabato 3 marzo, al Palazzetto di Ghezzano, in via Sartori, con inizio alle ore 20.30, il Boxing Team San Giuliano Terme, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, ha organizzato un gran gala dedicato alla nobile arte, come la chiamò l’inglese James Figg: il primo a concepire il pugilato come sport dove è più importante difendersi che attaccare.

Match clou della serata sarà quello tra il sangiulianese Nicola Henchiri e il napoletano Dionise Tiganas, valido come semifinale al titolo italiano pesi superpiuma. Henchiri, 65 match da dilettante, è al settimo incontro da professionista: “Fino ad oggi lo score parla di tre vittorie, due sconfitte ed un pari – spiega il suo allenatore Michele Mostarda – Gli incontri sostenuti da Nicola sono stati incontri veri, tutti a casa dell’avversario e quindi combattuti spesso in condizioni ambientali decisamente ostili. Sulle due sconfitte di Nicola pesano verdetti che non esito a definire casalinghi. Per questa semifinale a casa nostra siamo pronti ad offrire un vero spettacolo! ”.

L’incontro sarà preceduto da un altro match tra professionisti, categoria pesi leggeri: quello tra il lucchese Marvin Demollari e Neacsu Antonio Ali, entrambi al debutto.

Il cartellone comprende poi otto match dilettanti, che precederanno i due match professionistici: saliranno sul ring, tra gli altri, gli atleti del Boxing Team Massimo Notari, peso supermassimo élite, campione toscano di categoria, Elisa Tripodi e Marvin Ademaj, peso massimo.

“Sono sicuro che sarà una serata di grande sport – interviene il sindaco Sergio Di Maio – Spero che la passione e la tenacia di Michele Mostarda e di tutti i suoi ragazzi, alcuni dei quali hanno iniziato il loro percorso allenandosi per strada, siano premiati dal successo, sia sportivo che di pubblico”.