La granita artigianale del maestro Gianfrancesco Cutelli allo Scavolini Store

PISA – FoodAddiction in Store porta un tocco di Sicilia a Pisa e a Scavolini Store a Pisa in Via Francesco Squartini, ad Ospedaletto il Sabato 15 settembre – dalle 18 alle 19.30.

FoodAddiction in Store è il nuovo tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

L’appuntamento è con il pluripremiato gelatiere di Dissapore Gianfrancesco Cutelli, noto in tutta la Toscana e non solo, torna nella sua amata regione d’adozione per un fresco e gustoso appuntamento a tema granita artigianale. Il maestro invita tutti gli amanti della vera granita siciliana sabato 15 settembre a partire dalle 18:00 presso lo Scavolini Store Pisa. Durante il laboratorio di cucina, gratuito e aperto al pubblico, l’esperto spiegherà a tutti i curiosi i segreti per creare anche a casa propria un’ottima granita artigianale, il tutto realizzando una speciale granita gastronomica al pomodoro e panna acida, insolita ma irresistibile. A fine evento i presenti potranno deliziare il palato con un sorprendente assaggio e non potranno rinunciare alla tentazione di tornare a casa per fare la propria granita home made.

L’ospite speciale

Siciliano di origine, toscano d’adozione, Gianfrancesco Cutelli apre la sua prima gelateria a Pisa nel 2004 grazie agli insegnamenti di Francesco Lazzara e Palmiro Bruschi, lavorando sin dall’inizio sulla selezione delle materie prime e sulla pulizia dei gusti. Nel corso degli anni la gelateria De’ Coltelli, ora anche a Lucca, si è gradualmente imposta all’attenzione dei media venendo segnalata in tutte le principali guide italiane ed estere. Presente in quasi tutte le classifiche, è risultata nel 2015 prima gelateria artigianale d’Italia per Dissapore e ha sempre preso i tre coni nella guida delle gelaterie del Gambero Rosso. Ha partecipato a diversi eventi food (Expo, Identità Golose, Salone del gusto, Foodies’ Challenge, Golosaria, etc.) e a diversi festival del gelato (Sherbeth, Firenze gelato festival, Festival del gelato artigianale di Agugliano, primo classificato nella penultima edizione). È membro degli Artisti del gelato e vice presidente dei Gelatieri per il gelato. È autore di “Avanguardia Gelato” insieme a Paolo Brunelli, Alberto Marchetti e Andrea Soban. Collabora come docente con la Scuola di Alta Gelateria di Torino.

Il tema e la ricetta

Granita siciliana, granita artigianale o semplicemente granita. Quella vera la si trova in Sicilia, terra per eccellenza di questo dolce fresco e dissetante. Ideale in ogni momento della giornata, alla fine del pasto, per merenda e anche a colazione, magari accompagnata da una brioches appena sfornata. Al di là di quello che si pensi è possibile realizzare questa specialità anche a casa propria, senza necessità di gelatiera o attrezzi particolari. Come? Il gelatiere siculo-toscano Gianfrancesco Cutelli svelerà tutte le tecniche e i segreti per ricreare in cucina la propria granita artigianale personalizzabile a seconda dei gusti. Limone, mandorla, gelsi, pistacchio, cioccolato o caffè… l’importante è la materia prima utilizzata. Per l’occasione il maestro farà assaggiare agli ospiti una granita alquanto inusuale, al gusto di pomodoro e insaporita da una nota di panna acida. Ideale per un aperitivo, provare per credere!

La location

L’evento si svolge presso lo Scavolini Store Pisa, uno spazio di 280mq in via Francesco Squartini 34 (zona commerciale di Ospedaletto) che raccoglie un’ampia selezione della gamma cucine, bagni e living Scavolini. Accompagnati dal personale dello showroom gestito da Stefano Di Bugno della ditta Mobili Sabatini, che da oltre 50 anni opera nel settore dell’arredo, i visitatori dello Store potranno ammirare proposte più recenti tra cui Carattere, Favilla e Motus, oltre ai best seller come Diesel Social Kitchen e LiberaMente per la zona giorno. Per la linea bagno i modelli Aquo, Idro e Lagu sono i protagonisti dello Store.

La mappa del tour

https://www.foodaddiction.it/public/mappa/index.php

