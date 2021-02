La Kopron nuovo partner logistico del Pisa Sc

PISA – Il Pisa SC ha un nuovo partner logistico: la Kopron SpA.

L’azienda milanese, con sede a Gorgonzola, leader europea nelle soluzioni per logistica industriale, ha dunque deciso di legare il proprio brand al sodalizio nerazzurro unendosi ad una già ampia e variegata famiglia di attività nazionali ed internazionali.

Kopron s.p.a, nata oltre 35 anni fa da una intuizione della Famiglia Vergani tutt’ora al timone dell’azienda, è ormai diventata una realtà internazionale grazie all’esperienza e al know-how qualificato nel campo delle soluzioni logistiche e dei prodotti all’avanguardia in tecnologia e design. La completa linea di prodotti riveste un alto livello di qualità a disposizione della clientela più esigente: capannoni fissi e retrattili in telo pvc o pannelli sandwich, sistemi per il carico scarico merci, chiusure industriali di transito e sicurezza. Oltre alle sedi in Francia, Cina e Brasile e al supporto di agenti e rivenditori in quasi tutti i Paesi stranieri, sono sempre più consistenti le quote acquisite nei mercati dell’Europa dell’Est, Asia e Sud America.

Kopron s.p.a da oggi è al fianco del Pisa per realizzare progetti importanti al servizio della squadra nerazzurra, orientati verso un ambizioso futuro comune